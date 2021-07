Coronavirus, nelle farmacie Afas "stampa gratis del Green Pass e test antigenici a prezzo agevolato"

Lotta al coronavirus. Afas, l'Azienda delle Farmacie del Comune di Perugia, annuncia "la possibilità di stampare gratuitamente e direttamente in farmacia il Green Pass".

Per poterlo stampare, Afas raccomanda "di portare con se la tessera sanitaria. Per chi ne avesse bisogno sarà sufficiente recarsi in una delle farmacie Afas e farsi supportare dal farmacista nella stampa del documento".

E non è finita qui. Il 6 agosto "dalle ore 14 alle 20, presso il centro vaccinale Afas di San Sisto, è prevista una seduta su prenotazione per utenti dai 60 ai 79 anni con vaccino J&J".

"In tutte le farmacie Afas - conclude la nota - è possibile effettuare tamponi antigenici rapidi a prezzo agevolato per gruppi, come ad esempio prenotazioni collettive per matrimoni, campi estivi, pellegrinaggi e qualsiasi altra tipologia di gruppo per il quale si presenti la necessità".