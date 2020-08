Si 'accende' il palco di piazza IV novembre: tutto pronto per Umbria Jazz 2020

Meno uno a Umbria Jazz 2020, che inizierà domani (venerdì 7 agosto) e proseguirà fino a lunedì (10 agosto) in una edizione speciale - 'Jazz in August - costretta ad 'adeguarsi' all'emergenza coronavirus per una manifestazione nuova nella forma e nei dettagli ma certamente non nella sostanza.

"Quando 'si accende' il palco di Umbria Jazz in piazza IV Novembre è sempre una bella notizia - affermano gli organizzatori dell'evento su Fb -. Significa che Perugia e l’Umbria ritrovano uno dei tratti distintivi della loro identità. È il rito della musica che si rinnova nel cuore della città, seppur con le limitazioni che le circostanze ci impongono. Undici concerti con alcuni del migliori musicisti del jazz italiano, otto dei quali al prezzo pressoché simbolico di un euro.

Tornare alla musica dal vivo ci fa capire quanto questa ci sia mancata in tempi di lockdown, né le dirette streaming di cui si è riempita la Rete poteva sostituirla. Queste quattro giornate di concerti ci restituiscono la normalità dell’evento live: il palco, i musicisti, le luci e l’amplificazione, e soprattutto il pubblico".

E ancora: "Quattro giornate di musica con alle spalle tanto lavoro. E con una grande sinergia istituzionale: Regione, Comune, Prefettura, Questura, Protezione Civile, tutti hanno collaborato con disponibilità e impegno, ma anche con tanto scrupolo, per far tornare - nella massima sicurezza - la musica di Umbria Jazz nella città. A loro va il ringraziamento di tutti, non solo di chi sarà in piazza a godersi lo spettacolo".

IL PROGRAMMA:

Venerdì 7 agosto: alle 21.30 Greta Panettieri Quartet, alle 23.30 The Good Fellas Gangster of Swing.

Sabato 8 agosto: alle 19 Nico Gori Tentet, alle 21.30 Stefano Bollani “Piano variations on Jesus Christ Superstar”, alle 23.30 Funk Off.

Domenica 9 agosto: alle 19 Mauro Ottolini Ottovolante Orchestra “Tributo a Fred Buscaglione”, alle 21.30 Enrico Rava Special Edition Septet, alle 23.30 Funk Off.

Lunedì 10 agosto: alle 19.30 Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, alle 22.30 Gino Paoli & Danilo Rea, intorno a mezzanotte Funk Off.

Come hanno spiegato nei giorni scorsi gli organizzato di Umbria Jazz "verrà allestito un prefiltro all'altezza dell'incrocio di Corso Vannucci con Via Fani. I posti per gli spettatori, tutti a sedere, sono divisi in 3 settori per un totale di 227. Ogni settore prevede uno specifico orario di accesso. Il personale guiderà il pubblico nel mantenere un flusso distanziato ed ordinato sia in entrata che in uscita".