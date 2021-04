Coronavirus, a Montone test sierologici gratuiti per i cittadini

Test sierologici gratuiti per i cittadini di Montone. Come annuncia il Comune "è possibile prenotarsi allo screening, in programma nel prossimo fine settimana, promosso dal Comune, con la collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per la prevenzione del contagio da Covid-19".

Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 aprile, spiega la nota, "saranno eseguiti su base volontaria i test messi a disposizione dalla Regione. Il test è quello rapido diagnostico in vitro per la ricerca qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti Sars-Cov-2 da pungidito ed è riservato ai residenti, esclusi i vaccinati e chi ha già contratto il virus. I risultati positivi dovranno essere confermati con il test molecolare. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare da oggi fino a sabato 17, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, ai seguenti numeri: 0758682734, 3313684450, 3333288877".

Il test sierologico sarà effettuato sabato 17 aprile dalle 9.30 alle 12.30 al Poliambulatori di via Gherardi e domenica 18 aprile dalla 9.30 alle 12.30 presso la Farmacia di Montone in Piazza Fortebraccio.