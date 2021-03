Coronavirus e Indice Rt, il monitoraggio settimanale: i dati delle Regioni

"L’incidenza a livello nazionale è ancora molto elevata". E ancora: "Alla luce della predominanza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità è consigliato mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità".

Il Ministero della Salute pubblica i dati del report della Cabina di Regia del monitoraggio settimanale sul coronavirus in Italia per la settimana dal 15 al 21 marzo. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, spiega il Ministero, "è stato pari a 1,08 (range 0,93 - 1,21), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente".

Il numero complessivo di persone ricoverate in terapia intensiva "è ancora in aumento con un tasso di occupazione a livello nazionale sopra la soglia critica.

Si osserva un analogo andamento per le aree mediche".

I dati di incidenza, trasmissibilità "ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione.È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine", si legge nel report.

La Cabina di Regia "ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi".

