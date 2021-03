Coronavirus, l'Umbria non è più rosso scuro nella mappa dell'Unione Europea

L'Umbria abbandona il rosso scuro e diventa arancione nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da coronavirus nell'Ue aggiornata a oggi, giovedì 4 marzo. In rosso scuro, nel nuovo aggiornamento, Emilia-Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il resto dell'Italia, ad eccezione della Sardegna e della Sicilia 'arancioni', è in rosso.

Secondo l'ultimo aggiornamento della Regione Umbria c'è un caso Foligno che preoccupa Palazzo Donini e il Comitato scientifico.