Coronavirus, la nuova mappa del rischio dell'Unione Europea

L'Umbia ancora rossa (fascia tra i 150 e i 499 casi ogni 100.000 abitanti) nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da coronavirus nell'Unione Europea aggiornata a oggi, giovedì 18 marzo. In rosso scuro, nel nuovo aggiornamento, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e il Piemonte. Il resto dell'Italia, ad eccezione della Sardegna, è in rosso.

La mappa dell'Ecdc suddivide le aree in rosso scuro, rosso, arancione, verde e grigio.