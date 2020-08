Coronavirus, nessun positivo a Magione: la Regione Umbria e la Protezione Civile correggono l'errore

Magione è Covid free. Come spiega il sindaco Giacomo Chiodini nella nota del Comune "nella dashboard Covid-19 Umbria non c'è più nessun positivo a Magione: la Protezione civile regionale ha finalmente corretto l'errore che si era già evidenziato ieri sulla residenza di una persona contagiata in un altro Comune umbro".

Al momento nel Comune di Magione "solo 13 isolamenti precauzionali".

Al 3 di agosto sono 32 gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.