Coronavirus, Perugia in lutto: è morto monsignor Giovanni Battista Tiacci

Perugia in lutto. A causa del coronavirus è morto all'età di 84 anni, Monsignor Giovanni Battista Tiacci, che nel 2020 aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio. "Monsignor Tiacci - ricorda il Comune di Perugia - , nativo di Deruta, ha ricoperto prestigiosi incarichi nell' ambito della Diocesi di Perugia- Città della Pieve, tra cui quello di Canonico Camerlengo della Cattedrale di San Lorenzo, di direttore dell'ufficio diocesano per i beni culturali e di parroco emerito di San Fortunato della Collina, dove ha operato per circa 40 anni. Per i suoi meriti in campo culturale e pastorale Mons. Tiacci è stato nominato dall'allora Papa ed ora Santo, Giovanni Paolo II, Cappellano di Sua Santità con il titolo di Monsignore".

"La città di Perugia e l' Amministrazione Comunale - sottolinea il sindaco Andrea Romizi- si stringono alla comunità cattolica, alla Diocesi di Perugia- Città della Pieve ed alla famiglia di monsignor Tiacci per la scomparsa di un sacerdote che tanto ha dato alla gente e che ha contribuito con la sua opera a valorizzare la vocazione culturale della nostra città".

"Riferimento sicuro per tante anime, per tante persone, per tante istituzioni – così lo ricorda il cardinale Bassetti – don Giovanni lascia un vuoto improvviso, grande, che ci fa stringere gli uni agli altri in uno smarrimento condiviso, in questo nostro tempo così segnato dal male che purtroppo, fra le tante vittime, oggi annovera anche il suo nome. Eppure non riusciamo a pensare a lui senza sorridere ancora per quelle sue battute con le quali sdrammatizzava chiunque si prendesse troppo sul serio".