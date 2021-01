Coronavirus, la raccolta fondi dei dipendenti della Provincia di Perugia per aiutare le famiglie in difficoltà

Una raccolta fondi tra i dipendenti della Provincia di Perugia per aiutare le famiglie in difficoltà. Come? Con la vendita di mascherine personalizzate con stampato il logo e la scritta Provincia di Perugia. "Ogni mascherina acquistata permetterà di raccogliere fondi da destinare alla Caritas diocesana del territorio, impegnata a progettare un cammino a fianco delle famiglie in difficoltà abitative", spiega l'Ente di Piazza Italia.

L’iniziativa ha subito riscosso molta partecipazione tra i lavoratori, tanto che questa mattina il presidente Luciano Bacchetta, per conto dei dipendenti ha consegnato la somma raccolta al direttore della Caritas di Perugia, don Marco Briziarelli, accompagnato dal diacono della parrocchia di San Raffaele, Silvio Rondoni.

“Questa iniziativa, spontanea, dei dipendenti della Provincia – ha affermato Bacchetta - rappresenta una bella pagina di vita quotidiana. L’acquisto di queste mascherine è un gesto di solidarietà per sostenere chi, come la Caritas, è in prima linea per aiutare le persone in difficoltà e, allo stesso tempo, testimonia il forte senso di appartenenza all’Ente per il quale ogni giorno lavorano con professionalità e dedizione. Sia io che il Consiglio provinciale, ne sono certo, le indosseremo con orgoglio per ribadire anche in maniera simbolica il ruolo delle Province e di chi ogni giorno si impegna nei vari settori di competenza per far funzionare al meglio la macchina amministrativa per il bene dei cittadini e della comunità provinciale”.

“Una donazione – ha detto don Marco Briziarelli - che ci permette di avere altri fondi da destinare alla campagna ‘Adotta un affitto”, nata a fronte delle difficoltà abitative di tante famiglie, impossibilitate a pagare bollette e affitti. Un gesto significativo per poter fare più interventi e costruire sempre più progetti intorno alle famiglie”.

Anche Lanfranco Ghiani, ideatore dell’iniziativa, ha espresso la propria soddisfazione per la buona riuscita del progetto: “Sono felice di aver messo in moto una vera catena di solidarietà. Questa è solo una prima donazione, stiamo realizzando altre mascherine e l’obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare sul tema più persone possibili. Il costo della mascherina è di 6 euro, di cui 5 sono per l’azienda che ha prodotto il dispositivo di protezione e 1 euro per beneficenza, ma ognuno può dare il contributo che desidera”.

Qualche dato in più sugli accessi alla Caritas: "Il difficile periodo che stiamo vivendo a causa del diffondersi del Covid-19 ha portato sempre più famiglie a rivolgersi alla Caritas. Ogni giorno sono circa 25 le richieste di aiuto al Centro di ascolto diocesano. Nel 2020 con i fondi dell’8 per mille sono stati distribuiti 200 mila euro di aiuti in affitti e utenze domestiche. Attualmente sono circa 1800 le famiglie prese in carico per la distribuzione di alimenti tra empori e caritas parrocchiali", spiega la Provincia di Perugia.