Coronavirus, l'annuncio del Comune: "Norcia torna covid free"

Alemanno: “Ottima notizia. Continuare a mantenere alta l’attenzione, anche per onorare la memoria di chi non c’è più e per quanti hanno lottato per guarire”

"Norcia torna covid free da marzo 2020", annuncia una nota del Comune. E ancora: "Lo riporta il portale Ewc Med della Usl Umbria 2 che nella sera di venerdì ha revocato l’ordinanza di isolamento contumaciale all’ultima persona risultata positiva".

“Apprendiamo con grande soddisfazione questa notizia. Finalmente da marzo 2020 quando abbiamo avuto il primo contagiato, il nostro comune torna Covid Free - commenta il Sindaco Nicola Alemanno - . Ad oggi, sono state 326 le persone positive al Covid dall’inizio della pandemia, alcuni asintomatici, altri con lievi patologie. Altri invece sono stati ricoverati in terapia intensiva negli ospedali Covid della Regione".

Nel comune, prosegue il primo cittadino di Norcia, "si sono registrati purtroppo 8 decessi. Alle loro famiglie manifestiamo ancora la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Soprattutto per queste persone che non ci sono più – prosegue il Sindaco - ma anche per quelle che hanno lottato per guarire da questo insidioso virus, rinnoviamo l’impegno a mantenere alta l’attenzione per evitare che il contagio si possa propagare nuovamente. Oggi però disponiamo dei vaccini oltre che di cure più mirate. La campagna vaccinale sta infatti procedendo in maniera spedita e tutto ci porta a pensare e sperare che possiamo metterci alle spalle anche questa nuova emergenza che soprattutto la nostra comunità, già provata, è stata chiamata ad affrontare", conclude Alemanno.