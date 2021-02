Coronavirus, l'Imam di Perugia ricoverato in terapia intensiva

Abdel Qader Mohamad è ricoverato da giorni nella terapia intensiva del Santa Maria della misericordia per Covid-19

L'Imam di Perugia è ricoverato all'ospedale di Perugia, in terapia intensiva, per le conseguenze del coronavirus. A darne notizia è il Comune di Perugia, con una nota con cui il sindaco, Andrea Romizi, "esprime a nome di tutta la città vicinanza all’Imam, Abdel Qader Mohamad, ricoverato da giorni nella terapia intensiva del Santa Maria della misericordia per Covid 19, con i più sinceri auguri di pronta guarigione".

"Il mio pensiero va all’Imam e a tutti i nostri concittadini che lottano contro il Covid, affinché possano superare presto le difficoltà. –ha sottolineato Romizi- Stiamo vivendo un momento particolarmente critico e complesso in cui è fondamentale essere uniti e solidali".