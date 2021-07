Coronavirus, i 'no vax' puntano sulla pubblicità: cartellone a Fontivegge

Teorie esposte in un lungo scritto affisso nel quartiere perugino

I no vax fanno pubblicità alle proprie posizioni attraverso i tabelloni a Fontivegge. Esposte le loro teorie in un lungo scritto.

Sotto il titolo “Covid, le verità da conoscere”, dicono testualmente: “Dal covid si può guarire con cure domiciliari precoci e sicure”.

Le accuse: “I vaccini anti covid 19 sono un esperimento di massa. Non escludono l’infezione personale e la diffusione. Possono causare eventi gravissimi e la morte”.

Appello finale: “No a qualsiasi obbligo vaccinale sperimentale. La salute è da salvaguardare. Non possiamo sperimentare”.

In calce il rinvio a: www.istanzadirittiumani.com. Il sito presenta un form per l’iscrizione sotto l’invito: “Entra a far parte della nostra community e contribuisci attivamente al cambiamento”.