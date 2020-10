Coronavirus: "Grandi eventi e gare sportive, deroghe sconsigliate"

Niente deroghe e niente grandi eventi. E' questo il parere del Comitato operativo regionale per i grandi eventi e le gare sportive. Il Cor sconsiglia deroghe per il pubblico agli eventi sportivi e i grandi eventi. "Ciò - spiega la nota - al fine di assicurare, quanto più possibile, il contenimento del virus nella nostra regione dove comunque, nonostante un incremento dei casi, il sistema sanitario sta sostenendo e affrontando con efficienza l’evolversi della situazione". Ora tocca alla Regione Umbria normare la situazione con una ordinanza. Eurochocolate e Fiera dei Morti sempre più in bilico.

Ecco il parere. "Nel prendere atto dell’ultimo parere espresso dal Cts (Comitato tecnico scientifico, in cui si fa riferimento alle incognite sull’andamento della situazione epidemiologica del COVID 19 nel Paese, nonché in attesa dell’annunciato DPCM (Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri), che potrebbe contenere nuove e più stringenti misure per il contenimento della pandemia, il COR umbro (Comitato operativo regionale) riunitosi nella giornata odierna ritiene che al momento siano sconsigliabili sia lo svolgimento di eventi dinamici, da normare attraverso adeguata ordinanza, che le deroghe alle attuali norme che regolano gli eventi sportivi. Ciò al fine di assicurare, quanto più possibile, il contenimento del virus nella nostra regione dove comunque, nonostante un incremento dei casi, il sistema sanitario sta sostenendo e affrontando con efficienza l’evolversi della situazione.