Giornata dei camici bianchi anche a Perugia, il sindaco: "Combattiamo al vostro fianco"

Romizi in visita all'ospedale Santa Maria della Misericordia per celebrare la ricorrenza di domani (20 febbraio), dedicata al personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato

Giornata dei cambici bianchi domani (sabato 20 febbraio) in tutta Italia, recentemente istituita dedicata al personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. E proprio per celebrare questa ricorrenza e ringraziare il personale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per l’importantissimo lavoro svolto in questo anno di pandemia e di contrasto al coronavirus, questa mattina il sindaco Andrea Romizi si è recato presso il nosocomio del capoluogo umbro.

Questa la scritta sulla targa consegnata dal primo cittadino alla presenza della direttrice sanitaria dottoressa Simona Bianchi, del direttore amministrativo dottor Enrico Martelli, di alcuni medici della direzione e dei responsabili dello staff infermieristico: “A tutto il personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato un sincero ringraziamento dalla Città di Perugia. In questa giornata nazionale onoriamo l’impegno, la professionalità e il sacrificio di tutti voi in questo anno di pandemia da Coronavirus: una guerra che combattiamo al vostro fianco. Che la speranza, la solidarietà, la fiducia e l’ottimismo possano sempre far parte della vostra splendida e indispensabile professione”.