Coronavirus, ordinanza del sindaco di Foligno: asili nido chiusi fino al 21 marzo

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato l’ordinanza "che sospende tutte le attività in presenza – nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonché all’interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età – pubblici e privati del Comune di Foligno, con efficacia a decorrere dal 15 marzo fino al 21 marzo".

E ancora. Come spiega il Comune di Foligno "verranno adottati da parte degli uffici comunali i provvedimeti necessari ad assicurare ed anche ad implementare efficaci misure di sostegno per tutti gli alunni e le famiglie del territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della relazione educativa e l’effettiva inclusione degli alunni portatori di disabilità e BES o DSA".