Coronavirus, il sindaco di Foligno: "Andrea Paris positivo, io non sarò alle celebrazioni di San Feliciano"

“Giovedì scorso ho premiato il nostro concittadino Andrea Paris vincitore del talent show televisivo “Tu si que vales” che oggi ha pubblicamente dichiarato di essere risultato positivo al Covid-19. Le procedure del caso mi impongono pertanto in via precauzionale di non prendere parte alle celebrazioni pubbliche del patrono San Feliciano. Ho inviato i più sinceri e sentiti saluti al Cardinale Giuseppe Betori e al Vescovo Gualtiero Sigismondi". Lo ha reso noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, in una nota del Comune.

Giovedì 21 gennaio il sindaco ha incontrato Paris. "In Sala Consiliare - scrive il sindaco su Facebook - ho consegnato il Gonfaloncino ad Andrea Paris, che con la sua abilità e simpatia è riuscito a vincere "Tu si que vales" e che a breve sarà protagonista di una nuova avventura televisiva che vedrà coinvolta anche la nostra Città; ed a Cristiano Pierangeli altro finalista folignate dello show. Per motivi di lavoro erano assenti i Melancholia, rivelazione assoluta del programma X-Factor che sono stati rappresentanti da Vania Cantoni, madre della cantante del gruppo".