Prezzi, prova e cambio abiti: il decalogo anti-Covid per saldi 'chiari e sicuri'

Saldi 'chiari e sicuri'. Questo l'obiettivo che Federmoda Confcommercio si propone attraverso il decalogo stilato in vista dei saldi estivi 2020 (che in Umbria scatteranno sabato 1 agosto), con regole da seguire per clienti e negozianti.

IL DECALOGO 'SALDI CHIARI E SICURI':

1) Mantere la distanza di un metro tra i clienti in attesa di entrata e all'interno del negozio.

2) Disinfezione delle mani con soluzioni igienizzanti prima di toccare i prodotti

3) Utilizzare obbligatoriamente la mascherina

4) Cambiare i prodotti è a discrezione del negoziante, solo se non danneggiati.

5) Provare i prodotti è a discrezione del negoziante, in questo caso è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani

6) Accettare le catre di credito e favorire le modalità di pagamento elettroniche

7) Assicurare la stagionalità dei prodotti in saldo e il deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo

8) È obbligatorio esporre il prezzo di vendita, lo sconto e il prezzo finale

9) Modifiche e/o adattamenti personali sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

10) Sostare all'interno dei locali solo il tempo necessario all'acquisto dei beni