Coronavirus: "In tutto l’Istituto comprensivo “Perugia 3” vengono seguiti i protocolli"

"In tutto l’Istituto comprensivo “Perugia 3” vengono seguite tutte le procedure previste dai protocolli anti Covid". La Dirigente Scolastica, Simonetta Zuccaccia, fa il punto della situazione alla scuola elementare XX Giugno con una nota: "Ancor prima della lettera dei rappresentanti di ieri e proprio in considerazione dell'evolversi improvviso della situazione, ero in stretto contatto il referente Usl Umbria 1, dottor Abbritti e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi per individuare la migliore gestione e soluzione della situazione". I contatti, spiega Zuccaccia, "sono proseguiti anche oggi e sulla base dei dati è stata presa una decisione che, peraltro, non spetta a me, in quanto dirigente, ma è frutto di un'attenta analisi dei dati da parte delle autorità competenti".

E ancora: "Abbiamo attivato, ogni qual volta che si è reso necessario, il protocollo dei tamponi tramite servizio pubblico, come attesta il carteggio con l’Usl; siamo sempre stati in diretta e costante comunicazione con il referente Usl Umbria 1, dottor Abbritti; non c’è mai stato alcun ritardo nelle informazioni ai genitori. Fra l'altro, alla lettera a firma dei rappresentanti di classe pervenuta nella giornata di sabato 23 gennaio, ho risposto alle 23.50 dello stesso giorno, dopo una riunione con il dottor Abbritti e con il sindaco di Perugia, Andrea Romizi".

Per quanto riguarda la situazione dei positivi "la maggior parte dei casi positivi che si sono verificati a scuola, come attestato dalla stessa Usl, proviene da fuori del contesto scolastico e su questo vorrei fare un appello, ancora una volta, a tutti perché si faccia massima attenzione e si rispettino le regole".

La scuola, conclude la dirigente scolastica, "non solo, ha sempre attivato tutti gli strumenti di prevenzione a contrasto del Covid e sanificato gli ambienti quando necessario, ma ha anche messo in condizione i bambini in quarantena di seguire, fin da subito, le lezioni in dad e consegnato, a quelle famiglie che lo richiedevano, i computer. Non abbiamo mai sottovalutato questa pandemia, né le misure o l’iter che occorre seguire in questi casi, tuttavia deve esserci da parte di tutti, correttezza e responsabilità nei comportamenti, proprio per evitare che i contagi si propaghino così celermente".