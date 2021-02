Comune di Perugia, suolo pubblico gratuito per le farmacie per i test Covid

Via libera. Il consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno dei consiglieri di Fratelli d'Italia Mencaglia, Nannarone, Giustozzi e Befani che chiede all’amministrazione "di concedere l'utilizzo gratuito del suolo pubblico alle farmacie che utilizzano le strutture mobili di copertura (gazebi) per accogliere l'utenza che deve sottoporsi gratuitamente ai tamponi antigenici rapidi e ai test sierologici per la rilevazione del Virus SarsCov2, qualora questi insistano in una distanza non superiore ai 150 metri".

"Come sappiamo, vi è la possibilità di effettuare ad opera delle farmacie pubbliche e private in modalità volontaria e gratuita, test diagnostici antigenici rapidi e sierologici per la ricerca di anticorpi anti Sars-Cov-2 - ha spiegato il consigliere Mencaglia nell’illustrare l’att o- con un’attività che è funzionale a una valutazione più puntuale della situazione epidemiologica della popolazione scolastica e a un'analisi della relativa curva di trasmissione del virus a livello familiare. In prossimità di diverse farmacie comunali pubbliche e private, luoghi che per loro natura in questa particolare fase necessitano di limitare l'accesso ai propri locali in modo ancora più stringente, sono, quindi, in procinto di essere allestite delle strutture mobili anche con gazebi, per accogliere l'utenza che deve sottoporsi gratuitamente ai tamponi, strutture che sono assimilabili a quelle elencate all’interno dell’articolo 3 bis (Esenzioni ed esclusioni) del vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Pertanto, si chiede la concessione gratuita ai sensi del regolamento in considerazione della temporaneità delle strutture in oggetto e del loro utilizzo correlato ai fini di tutela della salute pubblica, nonché del fatto che potrebbe essere un modo per stimolare l’adesione delle farmacie a questa campagna".