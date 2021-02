Coronavirus, servizio spesa a casa del Comune di Perugia

Consegna gratuita per anziani over 65, persone disabili senza nucleo familiare, persone che si trovano in stato di isolamento da Covid19

Coronavirus, Perugia in zona rossa. Il Comune, con una nota, spiega che "è tuttora attivo il servizio "Spesa a casa" promosso dal Comune di Perugia e realizzato in collaborazione con Cooperativa Sociale B+, Confcommercio Perugia, Emi, Eurospin, Conad, Connesi Spa e gli operatori commerciali del territorio per la consegna a domicilio della spesa".

Il servizio "è rivolto agli anziani over 65, alle persone con disabilità e a coloro che si trovano in stato di isolamento da Covid19, ma anche a tutti coloro che, residenti nel territorio del Comune di Perugia, vogliano effettuare la spesa con consegna a domicilio. Per le prime tre categorie la consegna è gratuita, mentre tutti gli altri il costo è di 5 euro. Per ordinare la propria spesa è sufficiente contattare il Numero Verde 800 035 880, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.

"Chi avesse necessità di maggiori informazioni può visitare il sito istituzionale , mentre questo è l’elenco degli esercenti che effettuano la consegna a domicilio è disponibile all’indirizzo".