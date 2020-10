Coronavirus, il Comune di Citerna dona mascherine a tutti gli alunni delle scuole

Il Comune regala mascherine agli alunni. Questa mattina il gruppo di Protezione Civile del Comune di Citerna ha consegnato, in ogni scuola del territorio, un set di mascherine chirurgiche per tutto il corpo studentesco.

Un "segnale importante per sensibilizzare e supportare i ragazzi all'utilizzo delle mascherine non solo durante le lezioni, ma anche in quei contesti della vita quotidiana in cui la protezione è necessaria per contenere la diffusione del virus".

“Abbiamo deciso di donare ai nostri studenti un kit di mascherine che sono state consegnate al nostro Comune da privati e aziende locali - afferma il sindaco Enea Paladino -. Un gesto per dare il massimo sostegno alle nostre scuole e ai nostri giovani, per fronteggiare la diffusione della pandemia da COVID-19 e continuare a garantire i protocolli di sicurezza, sia durante la didattica che fuori della scuola".

L’assessore comunale alla Sanità Paola Giannelli, che ha portato avanti l'operazione in sinergia con l'assessore alla scuola Anna Conti, aggiunge: “Come Amministrazione stiamo facendo tutti gli sforzi per garantire i protocolli di sicurezza a protezione dei più giovani e delle loro famiglie. Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della pandemia a livello nazionale, sicuramente impegneremo tutte le nostre energie per fronteggiarne la diffusione e garantire ai nostri concittadini lo svolgimento delle proprie attività quotidiane, nel rispetto delle norme che proteggono la loro salute".