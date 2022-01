"Dad dannosa, dirigenti scolastici come sceriffi": il Comitato a Scuola Umbria scrive ai prefetti

"Se lo scorso anno a chiudere erano Regione ed Enti Locali, quest'anno gli sceriffi che impediscono un

normale accesso ai luoghi deputati all'istruzione sembrano essere i dirigenti scolastici". A parlare è il Comitato a Scuola Umbria, che annuncia di aver inviato nella mattina di oggi (venerdì 28 gennaio) una lettera al Commissario per l'emergenza D'Angelo, all'Ufficio Regionale Scolastico e ai Prefetti delle Provincia di Perugia e Terni per "chiedere che sia richiamata l'applicazione corretta della normativa nazionale".

Il governo Draghi ha deciso di tenere aperte le scuole ma negli istituti della Penisola è il caos: "Sono tante le segnalazioni che ci provengono da tutto il territorio regionale da parte delle famiglie ormai esasperate - si legge in un comunicato del Comitato - .Classi in quarantena per bambini mai stati presenti o per alunni sommati in maniera randomica, quarantene disposte dai dirigenti scolastici senza neanche avere esiti dei tamponi, bambini lasciati fuori dalle scuole anche 30 minuti in attesa di controllare i moduli di rientro da quarantena. Insomma un calvario sulle spalle dei nostri figli e delle nostre figlie che sembra non finire".

Il Comitato a Scuola Umbria ricorda che la priorità del Governo è quella di assicurare la presenza scolastica per evitare la didattica a distanza che si è dimostrata, non solo inefficace dal punto di vista didattico, ma anche dannosa per quanto riguarda la salute psico-fisica degli studenti. La scelta di limitare la didattica a distanza è stata fortemente voluta in quanto i dati sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti sono allarmanti: i reparti ospedalieri non sono pieni di studenti ammalati di Covid (se non pochi casi in forma lieve) ma di adolescenti che provano a togliersi la vita...è questa la realtà con cui dobbiamo fare i conti".

Tutto questo, sostiene ancora il Comitato, "è certamente dovuto a restrizioni sanitarie così pesanti, e a volte inutili, che determinano un lockdown selettivo e continuo per i più giovani. Chiunque quindi agisca in maniera inappropriata e illegittima si rende complice della sofferenza imposta ai più giovani e la nostra associazione continuerà a contrastare in maniera sempre più forte ogni misura che si configuri come danno diretto o indiretto alla salute e al benessere psico-fisico dei minori".

E ancora: "In attesa che, come da noi richiesto attraverso la Rete Nazionale Scuola in Presenza, i protocolli vengano semplificati, ci auguriamo che i Dirigenti Scolastici vengano ripresi dagli uffici competenti, in quanto si profilano a loro carico reati di abuso di ufficio e interruzione di pubblico esercizio. Dopo due anni ricorrere continuamente alla didattica a distanza - concludono dal Comitato - non solo significa non avere a cuore la scuola e il suo compito ma segnala anche una diffusa incompetenza".