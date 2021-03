Coronavirus, a Città della Pieve tamponi antigenici gratuiti per gli studenti

Il sindaco di Città della Pieve Fausto Risini ha deciso di posticipare l'apertura delle scuole a mercoledì 24 marzo. Nel pomeriggio del 22 marzo e in quello del 23 marzo nella sede della farmacia comunale gestita da Afas – Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia si svolgeranno test antigenici gratuiti per la popolazione scolastica, per incrementare le operazioni di screening sugli studenti delle scuole primarie.

"Gli infermieri volontari di Città della Pieve - spiega una nota di Afas - eseguiranno i test su circa 280 bambini e i risultati saranno trasmessi dalla farmacia alla USL tramite portale CUP, per agevolare la ripresa in sicurezza dell’attività scolastica".