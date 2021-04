Pupi Avati in 'missione' a Bevagna per la location del film su Dante Alighieri

Dopo quello de “La Signora Volpe”, serie tv inglese scritta da Rachel Cuperman e Sally Griffiths ambientata a tra Perugia e Panicale le cui riprese partiranno in estate, un altro set cinematografico potrebbe essere prossimamente allestito in Umbria. È di ieri (mercoledì 14 aprile) infatti la visita del celebre regista Pupi Avati a Bevagna, "interessato - come spiega l'amministrazione comunale - a trovare degli ambienti adatti all'ambientazione del suo prossimo film su Dante Alighieri. Insieme al regista, sono venuti lo scenografo, il fotografo, la collaboratrice ed altri componenti del suo staff".

È lo stesso sindaco Annarita Falsacappa a raccontare poi la giornata passata insieme a Pupi Avati: "Abbiamo visionato, su richiesta del regista, le logge del Mercato coperto, i resti portuali, il mulino di Primo Proietti, alcune cantine, il chiostro e la chiesa di Limigiano, la taverna e il cartaio della Gaita San Giovanni, il torcitoio e la taverna della Gaita Santa Maria, la cereria e la taverna della Gaita San Pietro. La nostra speranza - conclude il primo cittadino di Bevagna - è che Pupi Avati abbia trovato degli spazi adatti alla sua idea e che a giugno venga a girare il suo film nel nostro paese".