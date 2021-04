Fontane e monumenti di Perugia si illuminano di rosa, aspettando il Giro d'Italia

Cresce l'attesa per il Giro d'Italia in Umbria in vista delle tappe che toccheranno il 'Cuore verde d'Italia' tra il 17 e il 19 maggio toccando prima Foligno (arrivo il 17) e poi a Perugia da dove (nella mattina del 19) la corsa ripartirà alla volta di Montalcino. E anche a Perugia domani (giovedì 8 aprile), come in tutte le città tappa della prossima edizione, alcuni monumenti e fontane saranno illuminati di rosa.

A illuminarsi a partire dalle ore 20 nel capoluogo umbro saranno la Fontana Maggiore, la Torre degli Sciri, l’Orologio di Palazzo dei Priori, il Grifo e il Leone nell’Atrio del Palazzo, le fontane di piazza Italia e di piazza Vittorio Veneto a Fontivegge. "Nell’attesa - commenta l'assessore allo Sport Clara Pastorelli -, il Giro d’Italia offre alla nostra Città un’ulteriore opportunità di visibilità e promozione a livello nazionale e internazionale".