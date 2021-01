Il cardinal Bassetti in udienza da Papa Francesco alla vigilia del Consiglio episcopale

Incontro con il Pontefice in Vaticano per il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, guarito dal Covid che nelle settimane scorse lo aveva costretto al ricovero

Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A comunicarlo è la sala stampa del Vaticano, che riporta dell'incontro tra il Santo Padre e l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, guarito dal coronavirus che lo aveva costretto al ricovero nelle settimane scorse.

Proprio Bassetti nella mattina di martedì prossimo (26 gennaio) aprirà la sessione invernale del Consiglio episcopale permanente, che si volgerà in videoconferenza. "Dopo l’Introduzione del cardinal Bassetti - spiega una nota della Cei -, i lavori prevedono una riflessione e un confronto sulla situazione legata alla pandemia da Covid-19, specialmente in relazione alla religiosità e alla spiritualità, per capire come affrontare le sfide pastorali presenti e future. All’ordine del giorno del Consiglio anche un aggiornamento sul tema della prossima Assemblea Generale e alcune comunicazioni riguardanti la liturgia e la celebrazione diocesana della Giornata Mondiale della Gioventù".