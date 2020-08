Coronavirus, a Castiglione del Lago niente eventi di pubblico spettacolo fino a dopo Ferragosto

Niente eventi di pubblico spettacolo a Castiglione del Lago. Il sindaco proroga l'ordinanza per arginare il coronavirus. "Ad oggi non abbiamo casi di Covid-19 a Castiglione del Lago - scrive il Comune su Facebook - e per questo chiediamo ai cittadini, ai giovani e agli esercenti la massima collaborazione e prudenza: evitando assembramenti e comportamenti che possono mettere a rischio la salute pubblica".

L'ordinanza numero 103 del 3 agosto dispone il divieto "di svolgere eventi di pubblico spettacolo in tutti gli esercizi pubblici del Comune Castiglione del Lago".

"Resta consentito - scrive il sindaco nell'ordinanza - il solo svolgimento di attività di “piccolo intrattenimento” da parte di esercizi commerciali in possesso dei relativi requisiti di legge, ove non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dal piano di zonizzazione acustica comunale". E ancora: "Si ricorda che per “piccolo intrattenimento” si intende esclusivamente la produzione o riproduzione di musica di sottofondo e/o accompagnamento alla fruizione degli spazi del locale. L’impatto musicale non deve arrecare disturbo e non deve risultare preminente rispetto al normale svolgimento dell’attività commerciale e deve in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni".

Fino al 16 agosto c'è anche l'obbligo "per tutti coloro che ivi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica) qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico già previsto dalle normative vigenti di indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico a protezione delle vie respiratorie". Per gli esercenti c'è obbligo "di assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, e nel caso venissero compromesse le condizioni sopra cennate, a qualsiasi titolo anche per motivi legati al comportamento degli avventori, di interrompere l’intrattenimento nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento" e "di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi confinanti ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure delle disposizioni normative aventi ad oggetto il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19".