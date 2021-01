Coronavirus, caso positivo alla Residenza protetta 'Balducci'

Un caso di positività al coronavirus alla Residenza protetta 'Balducci'. Come spiega il dottor Carlo Porrozzi, direttore sanitario della residenza, "è stata riscontrata la positività per infezione da Sars-CoV-2 di un operatore sanitario. Il soggetto è stato posto in isolamento e sono state avvertite le autorità sanitarie competenti".

E ancora: "I restanti 60 tamponi effettuati (31 ospiti e 29 operatori e personale amministrativo) sono risultati tutti negativi".

Sul fronte dei vaccini "nella giornata di domani gli ospiti e 3 operatori che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer il 7 gennaio riceveranno la seconda dose. La restante parte del personale, come già in programma, terminerà la vaccinazione nella prima settimana del mese di Febbraio".