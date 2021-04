Coronavirus, l'annuncio del sindaco di Cascia: "Vaccinazioni al centro polifunzionale"

"Entra nel vivo la campagna vaccinale anche a Cascia. Da oggi, infatti, è possibile recarsi al Centro Polifunzionale in via Prosperi per farsi somministrare il vaccino anti Covid-19".

Ne dà comunicazione il sindaco Mario de Carolis con un Avviso alla cittadinanza nel quale "ringrazia’per la disponibilità i medici di famiglia, Loretucci e Cariani che hanno iniziato a vaccinare ed annuncia che sempre nel Centro polifunzionale vi saranno anche i medici della Asl che procederanno alle vaccinazioni per le altre fasce d’età non di competenza dei medici di base".

L’utilizzo di uno spazio, spiega una nota, "era stato chiesto a gran voce da parte del primo cittadino ed amministratori per scongiurare che la popolazione casciana, composta perlopiù da persone anziane, non fosse costretta a recarsi a Norcia per la somministrazione del vaccino. Questa richiesta è stata accolta e d’ora in poi tutte le vaccinazioni avverranno al centro polifunzionale dove l'associazione della Misericordia aveva effettuato gli screening".

De Carolis "raccomanda alla città il rispetto di tutte le norme vigenti e di non abbassare la guardia".