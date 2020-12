Capodanno, l'appello di Città della Pieve: "Evitate i botti: pericolosi per persone, animali e ambiente"

"C'è già abbastanza polvere da sparo nel mondo. Sparate baci, tanti baci": Questo, a tre giorni dal 31 dicembre 2020, è lo slogan scelto dal Comune di Città della Pieve per lanciare un appello contro i 'botti di Capodanno' nel "rispetto degli animali, delle persone e dell'ambiente".

"Anche quest'anno - spiega l'amministrazione - invitiamo i nostri cittadini ad evitare l'uso dei cosiddetti "botti di Capodanno", affinchè i festeggiamenti per l'arrivo del 2021 siano un'occasione di allegria e non un momento di pericolo. Per scelta, come spiegato anche nel 2019, non è stato emesso alcun divieto in quanto riteniamo che la priorità sia informare la popolazione, per costruire, di concerto con essa, comportamenti che siano espressione di un condiviso senso di responsabilità, sia individuale che collettivo. Inoltre, conoscendo la sensibilità della comunità pievese riteniamo sia sufficiente chiedere attenzione e rispetto per minimizzare i disagi che i festeggiamenti potrebbero comportare per i nostri amici animali, per le persone e per il patrimonio pubblico e privato".

Il problema, come spiegano dal Comune, è anche amientale: "Ricordiamo che l’esplosione dei fuochi pirotecnici sono altresì causa di inquinamento ambientale, con emissioni di particolato fine e composti altamente pericolosi, tra cui metalli e perclorato d’ammonio. Non va dimenticato - aggiunge l'amministrazione cittadina - che le forze dell’ordine possono applicare nei confronti di tutti l’articolo 703 del c.p., che recita: 'Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa (…) accende fuochi d’artificio, o lancia razzi (…), o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103, se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese'. Diamo un forte segnale di civiltà e facciamo in modo che la notte di San Silvestro sia davvero una festa per tutti".