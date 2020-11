Coronavirus, l'annuncio dei Comuni dell'Umbria: nuovi buoni spesa in arrivo

Nuovi buoni spesa per aiutare le famiglie in difficoltà durante la pandemia da coronavirus. "Il Governo ha deciso di prevedere nuove risorse per le famiglie": ad annunciarlo è il presidente di Anci Umbria facente funzioni, Michele Toniaccini, che aveva già segnalato, nelle settimane precedenti, la necessità di questa misura a sostegno delle famiglie in difficoltà.

E spiega: "Con il via libera del Consiglio dei Ministri, è prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione di ulteriori 400 milioni di euro, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. E’ sicuramente una grande vittoria di Anci, ma ancor prima una straordinaria vittoria per tutte le famiglie che ne hanno diritto. Come Anci Umbria avevamo sentito il bisogno di supportare le richieste del presidente Decaro, a fronte di una situazione regionale sempre più preoccupante, sotto questo profilo. I Comuni hanno necessità di un sostegno immediato per garantire un concreto supporto alle famiglie più fragili e penalizzate da questa pandemia".

I buoni spesa bis non bastano. Ancora Toniaccini. "Questo è solo un pezzo, sicuramente uno dei più importanti, di un puzzle più grande, che è ancora da costruire, perchè mancante di tanti tasselli da inserire, su cui Anci e Anci Umbria continueranno a battersi e a vigilare, come hanno sempre fatto e faranno, in modo particolare, in quest’ultimo periodo di emergenza sanitaria. Tutto ciò, con spirito costruttivo, di unità, senso di responsabilità e con quella leale collaborazione cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha fatto riferimento anche durante la XXXVII Assemblea di Anci".