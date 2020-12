Coronavirus, il bollettino di Città di Castello: 11 nuovi casi positivi e 14 guariti

Undici nuovi positivi e 14 guariti. E’ l’aggiornamento della situazione dell’emergenza da Covid-19 a Città di Castello.

Il sindaco Luciano Bacchetta ha riferito che sono 12 i tifernati ricoverati all’ospedale, 11 nel reparto Covid e uno nella terapia intensiva Covid.

Il sindaco ha parlato anche de "ritorno a scuola dei ragazzi della prima media che è avvenuto in modo abbastanza ordinato" e "nei prossimi giorni capiremo le conseguenze di questo rientro in classe nell’ottica della probabile ripresa delle lezioni in presenza per tutti, anche per gli studenti delle superiori, appena dopo l’Epifania".

Il sindaco ha quindi anticipato che, "in occasione della festa di Santa Barbara del 4 dicembre, la cerimonia dedicata ai nostri Vigili del fuoco non potrà che svolgersi in forma ridotta per rispettare le prescrizioni legate al Covid" e anche la "Befana dei Pompieri in piazza – ha aggiunto Bacchetta - allo stato attuale penso non sarà possibile".