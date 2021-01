Coronavirus, bimbo positivo: chiuso l'asilo nido Prato Smeraldo di Foligno

Il Comune di Foligno chiude l'asilo nido per un caso di positività. Come spiega una nota del Comune "è stata sospesa l’attività in presenza all’asilo nido comunale “Prato Smeraldo” per consentire l’effettuazione delle necessarie operazioni di sanificazione dei locali per l’accertata positività al Covid di un bambino presente sino al 15 gennaio".

E ancora: "I contatti nel gruppo classe asilo nido di Prato Smeraldo (alunni, personale scolastico e di altri eventuali) dovranno osservare un periodo di quarantena fino al 29 gennaio".