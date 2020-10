Coronavirus, Bastia Umbra: la postazione per i tamponi si sposta a Umbriafiere

Caos traffico, la postazione si sposta. Da mercoledì 28 ottobre, spiega una nota della Usl Umbria 1, "il drive through di Bastia Umbra sarà spostato dal Palazzo della Salute di via delle Tabacchine al centro fieristico Umbriafiere in piazza Moncada". La decisione "è stata presa dalla Usl Umbria 1, di concerto con l’amministrazione comunale, in seguito al grande afflusso verso la struttura che, in alcune occasioni, aveva creato problemi al traffico".

Il servizio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Gli utenti, prosegue la nota, "potranno accedere solo dopo essere stati contattati dalla Usl Umbria 1, che comunicherà data e orario, e dovranno arrivare muniti di tessera sanitaria e documento di identità".