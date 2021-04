Corciano, tre nuove ecoisole informatizzate di Tsa

Tre nuove Ecoisole informatizzate a Corciano per il conferimento del secco residuo, plastica, carta e cartone e organico. Le tre ecoisole di Tsa sono state posizionate al parcheggio Via della Cooperazione di fronte Edificio "l'Arca" a Ellera; al parcheggio del Centro Commerciale I Girasoli in Via Amendola a San Mariano e al parcheggio Via Santorre di Santarosa nel Quartiere "I Tigli".

Gli utenti, spiega una nota di Tsa, "potranno utilizzare le ecoisole tutti i giorni della settimana senza nessun vincolo d’orario identificandosi mediante codice fiscale dell'utente intestatario della della bolletta Tari. Per conferire i propri rifiuti all’interno delle tre ecoisole, i cittadini potranno recarsi presso l’Ecoisola più vicina dove una volta abilitata l’utenza, accostando la propria tessera all’apposito lettore, potranno aprire lo sportello dove conferire il rifiuto facendo attenzione a non inserire rifiuti troppo voluminosi. Terminato il primo conferimento, sara? possibile prenotare il successivo, avvicinandosi allo sportello desiderato. La chiusura degli sportelli e il completamento delle operazioni saranno comunicate tramite l’apposito pannello Lcd".

Le tre ecoisole sono state inaugurate dall’Assessore del Comune di Corciano con Deleghe allo Sviluppo Economico e Ambiente Carlotta Caponi, dalla Presidente Tsa Alessia Dorillo, dal Consigliere delegato Alessio Lutazi e dall’Amministratore Unico Gest Domenico Antognelli.