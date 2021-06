Dal Bando della Regione.... esce fuori una nuova farmacia per Corciano: "Un servizio in più per i cittadini"

Una nuova farmacia per il comune di Corciano. La decisione è stata presa nell'ambito del concorso straordinario per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche indetto dalla Regione Umbria: nel secondo interpello è stata assegnata la sede di Taverne/Terrioli, istituita dal Comune di Corciano. “Esprimiamo grande soddisfazione per la prossima apertura di una nuova Farmacia nella zona Taverne/Terrioli, che fino ad ora non aveva una propria sede farmaceutica” afferma l’Assessore allo sviluppo Economico Carlotta Caponi “anche grazie al lavoro dell’ufficio commercio, ora i nostri concittadini potranno contare su una nuova farmacia”.