Nuovi lavori Umbra Acque a Corciano, rubinetti a secco: la mappa delle vie e gli orari

Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Corciano, rubinetti a secco per quasi sei ore. Ecco la mappa delle vie e gli orari degli interventi.

Come spiega Umbra Acque "dalle ore 08:30 alle ore 14:00 di venerdì 13 novembre verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Corciano: Via Valliano, Via Govoni, Via Adriano Grande, Via Prampolini, Via Arturo Graf, Via Fogazzaro, Via Prezzolini, Via Sereni".