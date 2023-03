INVIATO CITTADINO La piazza principale di Corciano si rifà il look

Piazza come agorà. Corciano come piccola Atene del perugino.

Domani, sabato 18 marzo alle 10:00, l’inaugurazione. In un contesto di forte significato storico e simbolico, in aderenza all’ingresso della Sede Municipale.

“Piazza dei Caduti occupa una posizione strategica all’ingresso del Borgo e avevamo il dovere di far sì che fosse ancora di più un punto di attrazione”, dichiara il sindaco Cristian Betti.

Si aggiunga la pennellata territoriale legata all’uso di materie prime di origine locale.

Conclude il sindaco: “Anche la presenza della fontana, impreziosita dallo stemma del Comune, enfatizza la funzione di accoglienza dell’infrastruttura: una vera porta che si apre su quanto di bello è racchiuso nello scrigno corcianese”.

Ma non solo fontana. Sono state risistemate la ripavimentazione della Piazza e le gradinate, per un investimento complessivo di 250mila euro, inseriti nei 600mila euro di fondi destinati alla Riqualificazione urbanistica del borgo capoluogo, utilizzati anche per la ripavimentazione dei vicoli e la Passeggiata delle Mandorle.

Alla cerimonia di domani saranno presenti i ragazzi della scuola Bonfigli e rappresentanti delle associazioni e della Filarmonica di Corciano.

Bella chiusura di un mandato, quello di Betti, caratterizzato da un efficace dinamismo. Ad maiorem gloriam della patria di Coragino.