INVIATO CITTADINO La Commenda di Corciano, Biblioteca Gianni Rodari. Promus fa il tagliando

La Commenda di Corciano, Biblioteca Gianni Rodari. Promus fa il tagliando con una speciale Festa degli allievi e degli insegnanti. Volando sulle ali del pentagramma.

Un coupon speciale, quasi una revisione. Per verificare il “dove siamo” con gli strumenti e col senso di responsabilità.

La scuola di Musica vanta un buon numero di allievi, che hanno resistito alla falcidia della pandemia.

“Il saggio è una magnifica occasione, un potente stimolo all’impegno”, osserva Francesca Orabona, direttrice artistica e docente della scuola. Insieme ai colleghi Emanuela Sinigaglia e Gabriele Margaritelli, che si occupa principalmente dei fiati.

Così hanno pensato bene di offrire agli allievi un’occasione intermedia, in aggiunta al classico saggio di fine anno. Per emozionare ed emozionarsi. Un fare il punto in itinere. Che può rivestire una certa utilità.

Bambini e ragazzi hanno sfilato davanti alla tastiera, con in mano la parte e sul volto disegnata un po’ d’ansia. Che si stempera quando, con l’applauso, si liberano palesemente di un peso, ma godono del consenso degli ospiti e di quelli di casa. Che fanno un tifo sfacciato. E si capisce.

In pedana Mikole Tozzi, Antonio Puopolo, Francesca Faina, Emma Stortoni, Samuele Palombi, Rita Schiaroli, Elena Carlen, Maria Grazia Lupattelli, Iris Shitermeja, Francesco Stellini, Filippo Faina.

Il tris familiare dei Mezzetti porta in campo Sofia (clarinetto), Letizia (pianoforte) e Davide, che soffia di brutto dentro il suo sax contralto. Davide (sette anni) è il più piccolo della compagnia. Mannaggia quello strumento freddo, che ha bisogno di scaldarsi! Ma l’impegno e la faccia compunta scaldano il cuore. Di tutti. La foto finale è così un ricordo prezioso. Da appendere al filo della memoria.