VISTI PER VOI "Che situazione!", una sarabanda di equivoci e di circostanze paradossalmente realistiche

Al Teatro della Filarmonica di Corciano, il Gruppo teatrale ‘La Badia di Pietrafitta’ spopola con la commedia ‘Che situazione!’ (un sintagma ricorrente nella pièce), scritto e diretto da Maria Cristina Mencaroni. Un grande ritorno, dopo la forzata pausa pandemica.

È bello riscoprire in fervida attività l’autrice-attrice-regista, già responsabile del Museo della Perugina, da lei portato a fasti internazionali.

Cristina, instancabile animatrice socio-culturale, è capace di far recitare anche i manici delle scope. Taglia su misura il vestito agli attori storici e alle new entry. Coinvolge, in modo persuaso e non pietistico, persone diversamente abili che, nella recitazione, si scoprono parte sociale attiva e apprezzata.

Amiamo la scrittura di questa autrice di cui non è possibile dimenticare il grande spettacolo per il centenario della Perugina. E le sottolineature iniziali e finali, a sipario chiuso: vero paradigma di cultura, equilibrio, passione.

“Che situazione!” è una sarabanda di equivoci e di circostanze paradossalmente realistiche. E non suoni come ossimoro. Perché si sa che la realtà è capace di superare la più fervida fantasia.

In quasi due ore di spettacolo, succede di tutto: intrallazzi, decreti covid, accoglienze non disinteressate, cuochi fantasiosi e finti matti, licenze edilizie agognate. Il tutto sotto il filo rosso, accortamente dipanato dall’autrice-attrice che si vede, e si sente, anche quando non è in scena.

Tutti bravi e nel ruolo gli attori: Andrea Fagioli, la storica complice Luana Buzzetti, Michele Ursini, Selene Picciafuoco, Mattia Cupella, Jessica Bocciarelli, Annachiara Montegiove, Stefania Santoni, Marco Salvatori, Alba Notari, Alberto Bruni, Maria Cristina Mencaroni.

Menzione d’onore per Gualtiero Buzzetti, talento comico naturale, messo alla prova con un testo che lo chiama costantemente in causa a sottolineare, con battute salaci, recitate da vecchia volpe, con apparente facilità. L’uso del dialetto è assolutamente magistrale e non esasperato.

Anche il cast tecnico, allevato in casa, corrisponde alla bisogna (Massimo Dorillo, Roberta Bocchetta, Ornella Presciuttini, Franco Ursini, Giampaolo Buzzetti).

Dopo le tre recite del 29-30 aprile, 6 e 7 maggio, si potrà vedere ancora lo spettacolo nel prossimo week end (13 e 14 maggio, ore 21:15 e 17:30). Peccato perderlo.