La Cooperativa Nuova Dimensione festeggia 40 anni: "Storia di un’impresa sociale proiettata nel futuro"

Un traguardo importante e da celebrare per la Cooperativa Nuova Dimensione, che il 6 febbraio scorso ha compiuto 40 anni. Un periodo in cui ha radicato la sua presenza in Umbria (e poi anche in Abruzzo), arrivando a contare oggi su più di 200 lavoratori (sempre più specializzati e qualificati al fine di dare risposte efficaci ai bisogni di cura emergenti), per la maggior parte soci della cooperativa, che progetta ed eroga servizi qualificati per le persone. Una realta che si prefigge di rispondere con professionalità e competenza alle fragilità ai bisogni espressi e a quelli sommersi della comunità, di essere agente di sviluppo del bene comune, migliorando le condizioni di vita di quanti incontra nel proprio agire quotidiano "nelle comunità e per le comunità. Accanto alle persone".

Ufficialmente costituita il 6 febbraio 1981, la Cooperativa Nuova Dimensione ha festeggiato il compleanno rigorosamente on line a causa dell’emergenza pandemica in corso. È stata la presidente Paola Sensi spegne le candeline, inaugurando così un anno di riflessioni e festeggiamenti: “È un onore per me accendere 40 candeline sulla torta di Nuova Dimensione. È un compleanno importante ricco di esperienza prevalentemente al femminile, di persone che hanno scelto noi dal 1981 ad oggi. Una storia di un’impresa sociale proiettata nel futuro, di servizi assistenziali, socio-sanitari, educativi a favore dei cittadini di qualsiasi età, con attività e professionalità in continua evoluzione, appropriate a perseguire e realizzare il benessere individuale e collettivo. È una crescita su una linea del tempo circolare in cui passato, presente e futuro si sostengono a vicenda e si attualizzano nel fare quotidiano. Nuova Dimensione è un bel lavoro di squadra e il suo nome è esemplificativo della volontà di trovare in ogni contesto storico, economico, sociale una 'dimensione' che sia prospettiva di sviluppo. Ieri siamo stati, oggi siamo, domani saremo".

E ancora: "Oggi noi Soci di Nuova Dimensione, a nome di tutti quelli che ne hanno fatto parte, tagliamo il nastro inaugurando un anno in cui proporremo una riflessione consapevole e partecipata su ciò che di significativo e valoriale abbiamo fatto per la nostra comunità e sul nostro impegno futuro: essere all’altezza di soddisfare bisogni e esaudire desideri”. Diversi i video messaggi di auguri da delle istituzioni e degli interlocutori politici e non solo. La governatrice umbra Donatella Tesei ha sottolineato come Nuova Dimensione rappresenti “una realtà solida, con professionisti del lavoro sociale che meritano un plauso per il lavoro quotidianamente svolto nel territorio regionale”. Non potevano mancare poi gli auguri del presidente di Federsolidarietà nazionale Stefano Granata: “Dovete continuare a regalare una visione alla comunità, alle persone che abitano i vostri territori”.