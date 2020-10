Coronavirus: Coop Centro Italia promuove una colletta alimentare straordinaria per le famiglie in difficoltà

Coop Centro Italia e Superconti partecipano alla Colletta alimentare e nel fine settimana sarà possibile donare prodotti di prima necessità consegnandoli ai volontari presenti nei punti vendita, per sostenere le sempre più numerose famiglie in difficoltà in questo periodo difficile.

Per contrastare l’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia di Covid-19 che sta mettendo in seria difficoltà tante famiglie nel procurarsi i pasti quotidiani questa situazione, il gruppo Coop Centro Italia ha deciso di scendere nuovamente in campo a sostegno delle persone dei propri territori, organizzando, attraverso una nuova edizione di “Dona la Spesa”, una colletta alimentare straordinaria nei negozi a insegna Ipercoop, Coop, Incoop e Superconti.

E' possibile donare alimenti di prima necessità, come olio, pasta, riso, zucchero, pelati, legumi, tonno in scatola, alimenti per l’infanzia, latte a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale e della casa, consegnandoli ai volontari delle associazioni di solidarietà, con cui Coop Centro Italia collabora, che provvederanno a distribuirli alle famiglie in difficoltà.

Nella maggior parte dei punti vendita si potrà anche effettuare la propria donazione venerdì 16 o sabato 17 ottobre (date e orari sui siti www.coopcentroitalia.it e www.superconti.eu). Le Sezioni Soci Coop inoltre, si impegneranno con diverse modalità nei vari territori a sostenere direttamente l'iniziativa e faranno presidi di sensibilizzazione nei punti vendita.

Questa nuova edizione della campagna “Dona la spesa” fa seguito ad una prima colletta alimentare organizzata da Coop Centro Italia già la scorsa primavera, all’inizio dell’emergenza sanitaria, e si aggiunge alla raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria promossa nel mese di settembre con la quale sono stati donati alle famiglie bisognose circa 38.000 beni come penne, quaderni, colori, zaini e grembiuli, per un valore complessivo di circa 60.000 euro.

"Dona la Spesa, insieme ad altri progetti – afferma il presidente di Coop Centro Italia Antonio Bomarsi - si inserisce nel più ampio programma attraverso il quale la nostra Cooperativa svolge un ruolo importante per le persone più deboli dei nostri territori rendendo concreti i valori e i principi che sono storicamente alla base dell’agire cooperativo".

