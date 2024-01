Convenzione tra Regione Umbria e Università di Perugia: insieme per creare una rete sanitaria efficiente e integrata

Nella sala d’onore di palazzo Donini sembra di assistere alla celebrazione delle nozze fra Regione Umbria e Università di Perugia. A suggellare il lieto evento non un anello ma la nuova convenzione che regola i rapporti tra le due istituzioni in materia sanitaria. Motivo dell’unione la volontà comune che la sanità umbra possa rispondere alle esigenze della cittadinanza e riorganizzare gli Ospedali di Perugia e di Terni.

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha sottolineato l’importanza di questo passo, che rappresenta una tappa verso la costruzione dell’azienda integrata, un obiettivo che richiede ancora più tempo, ma che consentirà di migliorare il funzionamento della sanità.

Nel corso della presentazione di martedì 30 gennaio, la presidente Tesei ha aggiunto che si sta lavorando per garantire agli studenti universitari la possibilità di svolgere il proprio percorso formativo non solo nelle aziende di Perugia e Terni, ma anche in altre strutture territoriali.

La convenzione infatti prevede una nuova distribuzione delle strutture complesse e dipartimentali in base alle esigenze dei cittadini e del personale medico, risolvendo le anomalie rappresentate da reparti diretti da facenti funzione e interim.

Insomma un passo fondamentale per la sanità pubblica regionale, che vuole risolve le situazioni di precarietà e favorire il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti.

Il rettore dell’Università di Perugia, Maurizio Oliviero, ha espresso la sua soddisfazione per il passo compiuto, definendolo un momento di grandissima importanza: “Un modello che darà la possibilità all’ateneo di fare una programmazione di supporto, non solo in relazione al percorso formativo dei nostri giovani, ma darà la possibilità di mettere a disposizione della sanità regionale delle competenze e delle professionalità che noi abbiamo continuato a garantire nel corso di questi anni” ha sottolineato Oliviero.

Insieme alla presidente Tesei e al rettore Oliviero, si sono detti soddisfatti anche l’assessore alla Sanità Luca Coletto e il direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università, Vincenzo Nicola Talesa.

La nuova convenzione tra Regione e Università è dunque un atto di responsabilità e di fiducia reciproca, insomma un matrimonio che si augura possa durare a lungo e portare benefici a tutta la comunità umbra, nella speranza che non si debba più cambiare regione per potersi curare.