Malattie del fegato: controlli e screening gratuiti in piazza

Rotary Club Perugia e Afas scendono in campo per la prevenzione delle malattie del fegato con una giornata che vuole coinvolgere il maggior numero di cittadini possibili.

Nel dettaglio, il Rotary Club Perugia, l'associazione internazionale di imprenditori e professionisti che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell'esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace, in collaborazione con Afas, da sempre impegnata in prima linea nella prevenzione, ha organizzato per sabato 1° ottobre, una giornata dedicata al controllo gratuito del fegato con una grande novità, ovvero la possibilità di effettuare un check up dell’epatite C.

L’appuntamento è fissato dalle 9.30 alle 18.30, in piazza Matteotti, a Perugia, dove i medici specialisti dott. Attilio Solinas e dott. Fabio Chistolini faranno ad ogni cittadino un controllo del fegato con ecografia con la finalità di fare prevenzione. Inoltre sarà possibile sottoporsi allo screening per l’epatite C, effettuando un prelievo ematico per la ricerca anticorpi anti-HCV.

"La prevenzione - spiega Antonio D’Acunto, presidente Afas - è tra gli impegni quello in cui Afas si è sempre spesa con dedizione e costanza. Collaborare con Rotary Club crea un’opportunità di cui i cittadini, che sono i nostri primi referenti, possono beneficiare nella speranza che sempre più si capisca l’importanza di fare diagnosi precoce".

"Dopo un lungo periodo in cui, a causa del Covid-19 – sottolinea il direttore di Afas Raimondo Cerquiglini - le vigenti normative non ci consentivano di svolgere simili attività in sicurezza, siamo particolarmente fieri di poter ripartire e riproporre alla cittadinanza queste importanti campagne di prevenzione. Un impegno, questo, particolarmente caro ad Afas, che si distingue per la tutela a tutto tondo della salute pubblica, come peraltro sancito dal nostro Statuto".

"Il Rotary Perugia – dice Andrea Pedetta, presidente Rotary Club Perugia - sta proseguendo le iniziative intraprese lo scorso anno con il camper distrettuale nel quale verranno eseguite per tutti i cittadini e per chi vorrà ecografie al fegato e il test per l’epatite C. Al nostro fianco, in questa iniziativa che abbiamo deciso di ripetere dato il successo della scorsa edizione, ci sarà Afas che ringraziamo per il sostegno e la collaborazione".

"La vera novità di questa edizione - spiega il dottor Attilio Solinas – è che, oltre all’ecografia del fegato e dell’addome, che effettueremo ai cittadini che si presenteranno volontariamente in piazza Matteotti, offriremo anche la possibilità di sottoporsi al test per l’epatite C. Come tutti sappiamo ormai, l’eptatite C si trasmette a causa di un virus molto subdolo e silente che spesso, proprio per queste caratteristiche silenziose, chi ha non sa di avere. Da qui l’importanza di sottoporsi al test, tramite una puntura sul dito, in maniera del tutto anonima. Il test permette infatti di sapere se si è portatori del virus e di prevenire in questo modo gravi malattie del fegato attraverso quella che di fatto è una diagnosi precoce".