Controlli lungo la E45: nella sala slot un 36enne che doveva già essere espulso, denunciato

Tre giovani controllati in una sala slot lungo la E45, tutti e tre non in regola con la legge. E' il bilancio di una verifica effettuata dagli agenti della questura nel corso di un controllo di prevenzione contro spaccio e immigrazione clandestina.

Gli operatori hanno notato la presenza di tre persone, intente a giocare alle slot machine, che sono state avvicinate e identificate. Sono risultati essere cittadini albanesi, di 36, 33 e 19 anni.

È emerso che il 36enne era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Terni lo scorso 2 novembre. L’uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il 19enne, invece, è risultato essere era destinatario di un rintraccio per notifica di tre verbali del Codice della Strada, emesso dalla Sezione della Polizia Stradale di Perugia lo scorso 10 ottobre.

Dopo averli accompagnati presso gli uffici della Questura per le attività di rito e una compiuta identificazione, i poliziotti hanno notificato i verbali al 19enne e deferito il 36enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di inottemperanza all’O+ordine del questore. Gli agenti, inoltre, lo hanno sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

La sostanza stupefacente, invece, è stata sottoposta a sequestro.

Il 36enne è stato poi messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione per l’avvio del procedimento finalizzato a rendere effettiva la sua espulsione dallo Stato.