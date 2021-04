Personale della Protezione Civile, della polizia municipale e della Questura per controllare l'acropoli

Pattuglione in centro storico a Perugia contro gli assembramenti di sabato pomeriggio. Personale della Protezione Civile, della polizia municipale e delle forze dell'ordine in azione per controllare le vie dell'acropoli e vigilare sul rispetto delle normative anti Covid.