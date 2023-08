Caro carburanti, anche in Umbria verifiche e controlli ai distributori: trasparenza dei prezzi nel mirino

Caro carburanti, scattano i controlli presso le pompe di benzina in materia di trasparenza dei prezzi di carburanti praticati al consumo.

A livello nazionale nel periodo dal 31 luglio al 3 agosto, i reparti della Guardia di finanza hanno eseguito 234 controlli, 22 nei confronti di impianti autostradali e 212 a distributori della rete stradale.

Sono 240 le violazioni complessivamente contestate: in 126 casi è stata riscontrata la mancata o difforme esposizione dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati. Sono 114, invece, le irregolarità rilevate in materia di obbligo di comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del made in Italy.

“La Guardia di finanza si muove in maniera mirata, quindi, non si tratta di controlli a campione, ma frutto di una preselezione a seguito di un’attenta analisi dei rischi più elevati – precisano dal comando di Roma – Per quanto riguarda le sanzioni ci si trova di fronte anche a casi in cui lo stesso soggetto ha disatteso più obblighi e quindi è destinatario di più sanzioni”.

A Perugia e provincia sono state tante le segnalazioni alla Guardia di finanza con richieste di intervento e verifica dei prezzi alla pompa e per l'esposizione dei prezzi medi tramite cartelli.

L’anno scorso su oltre 60 controlli sono stati eseguiti dal comando provinciale della guardia di finanza di Perugia nei confronti di distributori di carburanti per verificare l'osservanza degli obblighi di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati e di corretta esposizione degli stessi nonché alla verifica della loro corrispondenza con quelli effettivamente praticati al pubblico al momento dell'erogazione è emerso che il 75% non risultava in regola, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative.