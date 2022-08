Contributo per l'acquisto dei libri di scuola, da oggi le domande online al Comune di Perugia

Contributo per l'acquisto dei libri di testo per la scuola, da oggi e fino al 29 settembre è possibile inoltrare la domanda al Comune di Perugia, esclusivamente per via telematica e tramite Spid.

L’avviso e tutte le informazioni utili sono consultabili sul sito del Comune di Perugia al seguente link ricordandosi di tenere pronti la dichiarazione Isee e copia digitale del documento di identità.

La giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’erogazione del beneficio in oggetto, stabilendo, tra le altre cose, che i destinatari del contributo sono gli studenti appartenenti a famiglie che presentino un'attestazione Isee, in corso di validità, pena l'inammissibilità della domanda, non superiore a 15.493,71 euro. L'Ente titolato all'erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell'alunno.

La compilazione della domanda, che dovrà avvenire esclusivamente online accedendo al servizio con SPID, dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne.

Una volta terminata l'istruttoria che compete ai Comuni, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, la Regione approva il piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni che determineranno gli importi dei contributi da attribuire agli studenti.

Per informazioni contattare i numeri 0755773868 o 3902 il lunedì dalle 15 alle 17, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, oppure inviare una mail all’indirizzo piero.martani@comune.perugia.it.