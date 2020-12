Comune di Perugia, c'è l'accordo per il contratto integrativo dei dipendenti

È stato approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore al Personale Luca Merli, il contratto decentrato dell’ente per la ripartizione e destinazione del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2020 e del Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente dell’Ente, per il triennio 2020-2022. La giunta Romizi ha dato anche l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva, da parte del dirigente, dei nuovi accordi.

"Dopo un calendario serrato di incontri tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, -ha spiegato l’assessore Merli- si è giunti alla definizione di uno strumento fondamentale anche per valorizzare appieno le novità introdotte dal contratto nazionale del 2018 e per dare concreta attuazione a istituti da tempo bloccati. La sottoscrizione del nuovo contratto decentrato - ha aggiunto l’assessore - avviene al termine di un anno sicuramente difficile per tutti e si pone come buon punto di partenza di un nuovo anno che si spera necessariamente migliore. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti perché hanno dato il massimo impegno per arrivare a questo significativo risultato, che era atteso veramente da tanto tempo".