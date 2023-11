Perugia si prepara al Natale: la pista di pattinaggio sul ghiaccio è quasi pronta, ecco le foto

Una delle attrazioni più attese del natale perugino è sicuramente la pista di pattinaggio sul ghiaccio immersa nello splendido scenario dei giardini di piazza Italia.

Custodita dagli alberi della piazza, circonda le fontane zampillanti e percorre uno spazio di 700 metri. La curiosità per questa struttura innovativa è tanta e si preannuncia incredibilmente suggestiva.

La pista sta per essere ultimata e dunque è possibile iniziare il conto alla rovescia per la sua inaugurazione.

Non è l’unica novità che rende magico il centro storico di Perugia. La grande stella cometa ai giardini Carducci è stata accesa e le luci illuminano le vie e le piazze. Le bancarelle offrono prodotti tipici e gli intrattenimenti per i più piccoli hanno già iniziato a far divertire bambine e bambini.

La fontana Maggiore, Palazzo dei Priori e tutte le bellezze architettoniche di Perugia hanno preso nuova forma in un contesto da favola, fra tantissime iniziative, concerti e spettacoli in ogni angolo della città.

Passeggiare per le vie del centro storico è sempre piacevole ma di questi periodi, nella sfrenata ricerca del regalo perfetto, si può dire che sia diventato anche magico.